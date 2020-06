Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Drapelului National este marcata vineri atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. La ceremonia publica din Capitala, programata pentru ora 10,00 in Piata Tricolorului, participa si vicepremierul Raluca Turcan. Prim-ministrul Ludovic Orban va fi prezent la o ceremonie similara care…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, acuza PNL ca a sacrificat domenii-cheie din economie ca sa sustina industria pacanelelor, el acuzand autoritațile ca nu a facut nimic pentru relansarea economiei,...

- PNL a sacrificat domenii-cheie din economie ca sa sustina industria "pacanelelor", afirma presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu. "Nimic pentru relansarea economiei, totul pentru pacanele! Asa arata adevarata viziune liberala despre guvernare: nu conteaza interesul tarii, ci afacerile lor! N-au…

- Președintele interimar PSD, Marcel Ciolacu, acuza faptul ca liberalii nu au luat nicio masura pentru relansarea economiei, ci doar pentru industria jocurilor de noroc.„Nimic pentru relansarea economiei, totul pentru pacanele! Asa arata adevarata viziune liberala despre guvernare: nu conteaza interesul…

- PNL a sacrificat domenii-cheie din economie ca sa sustina industria "pacanelelor", afirma presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu."Nimic pentru relansarea economiei, totul pentru pacanele! Asa arata adevarata viziune liberala despre guvernare: nu conteaza interesul tarii, ci afacerile…

- Marcel Ciolacu, șeful interimar al PSD, a transmis, astazi, o scrisoare deschisa șefilor partidelor parlamentare pentru a le cere un pact național pentru combaterea efectelor crizei cauzate de pandemia de coronavirus.

- Marcel Ciolacu a comentat decizia anunțata de presedintele Klaus Iohannis, care a declarat, joi, ca a solicitat Guvernului sa identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plati un bonus lunar medicilor si personalului medical care lucreaza cu pacienti infectati cu COVID-19.”Ma mir…

- Retragerea de la publicare a ordonanței privind amanarea ratelor e o noua dovada de prostie și haos in care acest Guvern arunca romanii și firmele romanești, avertizeaza liderul PSD Marcel Ciolacu, intr-o postare publicata pe...