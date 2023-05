Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat marți in Parlament, despre susținerea oferita de social-democrați lui Valeriu Zgonea pentru șefia ANCOM, ca acesta nu a fost „reabilitat” de PSD, ci „achitat” de justiție.„Nu l-am reabilitat. Dar ce a pațit dl Zgonea? Dl Zgonea, stiti…

- MUNCA PATRIOTICA… Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui a fost vizat, in perioada ianuarie-martie a acestui an, de o serie de controale venite din partea structurilor centrale ale MAI și IGPR. Cercetarile au vizat, cu precadere, Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) și au venit in contextul in…

- ”Nu se pune problema renuntarii la cota unica, pentru ca PNL este cel care a introdus-o si care o sustine in continuare. Cota unica, este foarte bine sa ne aducem aminte, mai ales acum, a fost un instrument si este in continuare care a functionat, a functionat in realitate, in economie, acolo unde conteaza.…

- „Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca vor sa dea liber la furat pana in 250.000 de lei”, afirma liderul USR, Catalin Drula, dupa ce Senatul a aprobat introducerea unui prag la abuzul in serviciul de 250.000 de lei.„Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca vor sa dea liber la furat pana in 250.000 de lei. PSD și…

- „Am un dialog cu prim-ministrul Nicolae Ciuca legat de abordarea patriotismului economic. Avem o balanta comerciala defavorabila. In zona produselor alimentare de exemplu, unde eu consider – si vom vedea cu o schema de lucru si de ajutor, de incurajare a productiei pe teritoriul Romaniei, avem un deficit…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti seara, ca sustine unele principii legate de pensiile speciale, astfel ca pensia nu poate fi mai mare decat salariul, iar cei care se pensioneaza la 50 de ani nu ar trebui sa se reangajeze, mai ales la stat. Kelemen Hunor a precizat, marti seara, la TVR…

- AMENDA… Fostul șef al IPJ Vaslui, Emanuel Nacu, a caștigat lupta cu Kaufland, iar lanțul de magazine a fost amendat cu 3.000 de euro. Intreg scandalul a pornit toamna trecuta dupa ce, in spațiul public, au aparut imagini cu acesta, inregistrate de sistemul de supraveghere al magazinului Kaufland din…

- Fostul secretar general al tinerilor PNL Octavian Oprea relateaza, sambata, despre faptul ca tinerii social-democrati ”au fript o petrecere pe cinste cu lautari si manele”, intr-un complex al RAPPS din Sinaia. ”Au atins un nivel apocaliptic de slugarnicie prin dedicatii manelizate fara numar”, a scris…