- Marcel Ciolacu considera "excelent" faptul ca legea offshore a fost adoptata si raspunde obiectiilor celor care contesta prevederile ei. "Este un pas imens facut catre o independenta energetica. Nu ne fura nimeni niciun gaz. Ne intoarcem in '90, ca ne fura tara? Ce, am innebunit la cap iar?", a declarat…

- Legea offshore a fost votata, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor, cu 248 de voturi pentru și 34 contra, in calitate de for decizional, astfel ca legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Sedinta de vot final a fost condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, potrivit…

- Legea offshore a fost votata, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 248 de voturi „pentru” si 34 „impotriva”. Actul normativ – modificat astfel incat statul roman are drept de preemțiune asupra zacamintelor care urmeaza sa fie exploatate – merge la presedintele Klaus…

- Deputații au dat astazi votul final pentru modificarile propuse la Legea offshore, care permite exploatarea gazelor din Marea Neagra.Astfel, s-au inregistrat 248 de voturi ”pentru”, 34 de voturi ”impotriva” și nicio abținere. ”Romania, din acest moment, a intrat in linie dreapta pentru independența…

- Legea offshore a fost votata, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor, cu 248 de voturi pentru si 34 contra, in calitate de for decizional, astfel ca legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Sedinta de vot final a fost condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. In…

- Liderul deputatilor AUR, George Simion, a declarat, marti, ca legea offshore este foarte importanta si nu intelege graba cu care actul normativ este trecut prin Parlament, beneficiarul gazelor din Marea Neagra fiind o companie de stat, dar nu a statului roman, ci a celui austriac.Este o lege foarte…

- ”E o imparteala corecta. 60% castiga statul roman din tot toate impozitele si din… pretul gazului, pana la urma, tot lantul de impozitare. Si 40% castiga investitorii. E o investitie majora. Am modificat, am picat de acord cu totii si exista un drept de preemtiune al statului roman , atat cand exista…

- Fostul ministru al Economiei Claudiu Nasui crede ca e ciudat ca Marcel Ciolacu, președintele PSD și in prezent președinte al Camerei Deputaților, sa vorbeasca despre legea offshore, Nasui spunand ca tocmai Ciolacu a blocat-o in trecut.