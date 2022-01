Intrebat daca este de acord cu impozitarea companiilor, anuntata de ministrul Finantelor, Ciolacu a raspuns: ”Pe veniturile exceptionale. In momentul in care speculezi si ai venituri exceptionale, este normal ca statul sa intervina sa te supraimpoziteze si acei bani sa intre in aceste programe de IMM Invest”. Presedintele PSD s-a declarat convins ca Guvernul va veni cu aceste masuri. ”Sunt ferm convins ca guvernul va veni cu aceste solutii. Trebuie sa se apuce de lucru”, a mai spus el. ”Eu zic ca in acest moment am iesit din zona pompieristica in care statul si guvernul interveneau, la un incendiu,…