- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca ii da dreptate lui Ion Iliescu si se "regaseste" in analiza facuta de acesta intr-un interviu pentru agentia rusa de presa TASS, mentionand ca PSD a fost folosit de anumiti oameni ca sa acceada la putere. "Am citit si eu. Spre mirarea…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți la TVR 1 ca este de acord cu afirmația recenta a fostului președinte Ion Iliescu ca PSD a ajuns sa funcționeze doar ca un instrument pentru deținerea puterii.„Am citit si eu, spre mirarea multora ii dau perfecta dreptate. Nu mi-am permis…

- Ion Iliescu, fostul președinte al Romaniei intre 1990 - 1996 și 2000 - 2004, a oferit, la 30 de ani de la revoluție, un interviu amplu celor de la agenția rusa de presa TASS.Iliescu, in varsta de 89 de ani, a renunțat la ieșirile publice in ultima vreme, dar. „Pentru corespendentul TASS, Iliescu a facut…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat, vineri, la afirmațiile facute de senatorul Niculae Badalau despre Diaspora. El atrage atenția membrilor PSD ca partidul e în reconstrucție, iar astfel de afirmații nu pot fi tolerate.„Resping afirmațiile facute de Niculae…

- In prima parte a vizitei la Ploiești, președintele Klaus Iohannis a plantat un stejar, in cadrul acțiunii ”Plantam Viitorul Verde”. Șeful statului a mers pe jos, prin Ploiești, spre sala in care a avut loc intalnirea cu cetațenii din județul Prahova. Klaus Iohannis a fost intampinat de…

- Victoria partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), condus de Jaroslaw Kaczynski, in alegerile legislative din Polonia are o importanța majora și este "cea mai buna veste" pentru Ungaria, a declarat ministrul de Externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, pentru agenția MTI, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- James Gilmore III, ambasadorul SUA la OSCE, afirma ca tara pe care o reprezinta este preocupata de modificarile aduse legislatiei si sistemului judiciar din Romania. Declaratia a fost facuta la cea mai mare conferinta din Europa dedicata drepturilor omului si democratiei, Reuniunea Anuala…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Polonia blocheaza eforturile comune la nivelul Uniunii Europene pe tema protejarii mediului, informeaza postul TVN24, care citeaza publicația Le Parisien, scrie Mediafax.Macron a explicat ca, la summitul UE din iunie, patru țari europene (Polonia,…