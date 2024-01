Stiri pe aceeasi tema

- ”La transportatori avem in continuare aceasta negociere in ceea ce priveste RCA-ul, unde in seara asta, din cate stiu eu, presedintele ASF a avut discutii cu anumiti transportatori si au gasit anumite amendamente legislative pe care si le asuma presedintele ASF-ului. Ramane ca si eu sa stau de vorba…

- Potrivit Guvernului, ”membrii Executivului au prezentat modul in care prioritizeaza aceste proiecte legislative, astfel incat in urmatoarele sedinte de Guvern sa fie adoptate primele hotarari de guvern si ordine de ministru cuprinzand masurile concrete agreate in sprijinul fermierilor si al transportatorilor”.…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi o intalnire de lucru cu miniștrii implicați in negocierile cu transportatorii și fermierii protestatari, scopul discuțiilor fiind urgentarea elaborarii de acte normative care sa transpuna in practica soluțiile convenite de cele doua parți prin procesele-verbale…

- ”Va anunt ca anul 2024 va fi tot despre economie si viata romanilor. Anul trecut am reusit sa avem cea mai mare crestere economica din regiune, in conditii foarte dificile. Ultima prognoza a Comisiei Europene arata ca 10 tari din Uniunea Europeana vor avea scadere economica in 2023 iar 12 state membre…

- ”Am vazut in pandemie, in timpul crizei energetice, ca nu s-a ridicat la adevaratele provocari”, a spus Marcel Ciolacu, precizand ca s-au luat multe decizii pe coltul mesei si intarziat. Premierul a spus ca in viitorii 5, 7 ani categoric trebuie sa finalizam inca 1000 km de autostrada.”Avem doua mari…

- Seful Executivului Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca Guvernul va inchide anul acesta cu o rectificare bugetara. El a mai anuntat ca vor fi aprobati indicatorii pentru proiectul de buget pe anul viitor, la urmatoarea sedinta a Executivului. „O sa se faca rectificare inainte de a veni cu bugetul. Vom…

- In ședința de Guvern de astazi, 27 octombrie, premierul Marcel Ciolacu va adopta o ordonanța de urgența referitoare la cheltuielile bugetare de la nivel central și local. Potrivit declarațiilor șefului Executivului, prioritatea Guvernului este sa nu existe riscuri in ceea ce privește blocarea fondurilor…