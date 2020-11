Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Romania TV, ca secretarul general al partidului, Paul Stanescu, s-a infectat cu noul coronavirus și se trateaza la domiciliu. „Noi l-am avut pe dl Stanescu. Da, a avut simptome, s-a tratat la domiciliu, este in ultima perioada, de marti poate…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu își face parțial mea culpa pentru ca a fost surpins la o masa dintr-un restaurant încalcând prevederile anti-Covid și spune ca va plati amenda. În același timp, el îl acuza pe liberalul Ludovic Orban, protagonistului unui episod relativ similar,…

- Dupa ce a primit vestea ca nu este bolnav de COVID-19, rezultatul la test fiind negativ, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut un anunț de ultima ora. Liderul social-democrat a anunțat, miercuri seara, ca luni incep discuțiile, in Parlament, despre amanarea alegerilor, ținand cont și de ultima…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, este din nou suspect de COVID-19 și s-a izolat, în așteptarea rezultatului testului, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Tot în izolare, în așteptarea rezultatului testului COVID, este și Paul Stanescu.Cei doi lideri ai PSD au participat…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu face duminica un apel catre toate partidele politice sa-și dea mana pentru a rezolva criza provocata de Covid-19. „Romania trebuie sa se pregateasca cu toate forțele pentru a evita o catastrofa medicala! Intarirea sistemului medical, și in mod special a secțiilor ATI, procurarea…

- Liderul PSD Gabriel Zetea a primit rezultatul testului COVID-19 si a aflat ca este infectat. „Dragi prieteni, in urma cu putin timp am primit rezultatul testului COVID-19 si este pozitiv. Dupa ce un coleg de partid a fost confirmat pozitiv, cu doua zile in urma, am ales sa ma izolez si sa ma testez.…

- UPDATE Liderul PSD Marcel Ciolacu a primit rezultatul testului COVID-19 și a aflat ca nu este bolnav. Alaturi de Ciolacu s-a testat și Paul Stanescu, precum și Vasile Dincu. Ciolacu, Stanescu și Dincu s-au testat miercuri pentru SARS-CoV-2, iar rezultatul venit joi dimineața arata ca niciunul dintre…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu si-a facut miercuri testul COVID-19 si a decis sa intre in izolare dupa ce, in timpul unui miting electoral, acesta s-a intalnit cu mai multi lideri PSD Salaj care au fost confirmati ulterior pozitiv cu COVID-19, arata surse citate de G4Media.