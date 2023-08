Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca se va menține prețul plafonat la energie și in aceasta iarna. El a lansat și un atac la adresa primarului Nicușor Dan pentru faptul ca foarte mulți bucureșteni nu au acces la apa calda”Asiguram decontarea unor plați pentru furnizorii de energie și ne dorim ca sistemul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca se va menține prețul plafonat la energie și in aceasta iarna. Ciolacu a lansat un atac de o duritate fara precedent la adresa primarului Capitalei, Nicușor Dan, și a explicat ca i se pare ”inuman și degradant” faptul ca sute de mii de bucureșteni nu au și nu vor…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, Gabriela Firea ar caștiga detașat alegerile pentru un nou mandat de primar general al Capitalei, arata un sondaj INSOMAR dat publicitatii astazi. Sondajul sugereaza ca si actualul premier ar fi in carti pentru Primaria Generala. In cazul alegerilor…

- Prim-ministrul a declarat pentru Libertatea ca nu s-a pus niciodata problema creșterii TVA pentru vanzarea de carți și manuale.Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca exista deja mai multe masuri agreate in Coaliție pentru reducerea deficitului și a subliniat ca nu s-a pus vreodata problema creșterii…

- Modernizam locurile de joaca din Gradina Cișmigiu. Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a semnat cu City Global Construction SRL contractul pentru modernizarea celor 4 locuri de joaca din parc. Este vorba despre achiziția de echipamente noi, moderne, realizate din materiale de ultima…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a scris miercuri pe Facebook ca a avut in cursul zilei „o intalnire de lucru” cu primarul Capitalei, Nicușor Dan.„Am discutat despre prioritațile Capitalei in contextul noilor provocari și despre parteneriatul dintre PMP și Primarie. Am fost alaturi de…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a semnat o dispozitie pentru desfiintarea cablurilor si a echipamentelor pentru comunicatii electronice neidentificate, cu proprietar necunoscut, amplasate fara documente legale pe domeniul public. In dispozitie sunt invocate prevederile legii nr. 50/1991…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a transmis un mesaj dur, astazi, pentru Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, in care i-a reprosat ca refuza orice fel de forma de comunicare si refuza, in continuare, sa ofere un aviz necesar unui proiect impor