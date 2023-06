Noul premier al Romaniei, Marcel Ciolacu, se va intalni, vineri, cu mai mulți miniștri. Primii chemați la „apel” sunt cei implicați in gestionarea PNRR. Potrivit programului oficial anuntat de Guvern, de la ora 13.00, Marcel Ciolacu are o intalnire de lucru cu vicepremierul Marian Neacsu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu si ministrul Finantelor, Marcel Bolos. Intalnirea va avea loc la Palatul Victoria, in contextul in care premierul a vorbit, inca de la desemnare, despre reducerea inflatiei, iar in prima sedinta de Guvern a cerut mobilizarea generala a tuturor functionarilor…