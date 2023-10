Stiri pe aceeasi tema

- Casa Regala este un reper al patriotismului și al dragostei de țara, afirma Marcel Ciolacu. Premierul a avut marți o intrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romane, la Palatul Elisabeta. „Mulțumesc Custodelui Coroanei și Principelui Radu pentru invitația facuta. Casa Regala…

- Guvernul a publicat in transparența decizionala Legea privind masurile fiscale, prin intermediul careia se vor produce modificari majore in sistemul fiscal din Romania. Premierul Marcel Ciolacu va merge in fața Parlamentului, in cursul acestei saptamani, unde iși va angaja raspunderea pe acest proiect…

- Marcel Ciolacu a spus luni, la deschiderea noului an scolar, ca nu este de acord cu testarea in masa a elevilor pentru consumul de droguri, apreciind ca este „o isterie nationala”. Premierul a punctat ca el nu crede in testari in masa. Ce masuri se vor lua in lupta anti-drog din scoli? „O isterie naționala…

- „Vaccinarea in Romania nu a fost și nu va fi niciodata obligatorie” – a afirmat premierul Marcel Ciolacu, vineri, la o zi dupa ce in fața Ministerului Sanatații (MS) a avut loc un protest pe aceasta tema. Intr-o prima reacție la protestul de joi, de la MS, șeful Guvernului a laudat faptul ca ministrul…

- Uniunea Ziariștilor din Romania, organizație de creație cu statut de utilitate publica, atrage atenția - alaturi de Asociația Profesioniștilor de Presa Cluj și de numeroși editori de ziare și reviste - ca majorarea TVA-ului la publicațiile tiparite va duce la dispariția de pe piața a presei scrise.

- Prefectul de Mures anunta ca-si depune mandatul, la cateva zile dupa ce premierul Marcel Ciolacu anunta ca a dispus eliberarea din functie Prefectul de Mures, Mara Toganel, anunta, miercuri, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca isi depune mandatul, desi considera ca a facut tot ce i-a stat in putere…

- Marcel Ciolacu a dat in judecata Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, care i-a respins, in urma cu o luna, cererea de a fi declarat luptator cu rol determinant in Revoluția din decembrie 1989. In…

- Premierul Marcel Ciolacu spune, dupa cazul varstnicilor maltratați in camine din Voluntari, ca s-a dispus deja un control la toate centrele de batrani. Intrebat, miercuri, la Berlin, despre cazul varstnicilor maltratați in camine din Voluntari, Ciolacu a spus: „Am discutat deja cu 2 miniștri. Cred ca…