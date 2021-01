Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca marți va purta un dialog cu reprezentanții sindicaliștilor din țara pentru a se consulta in privința bugetului național. Citește și: RAPORT despre Wuhan facut de Departametul de Stat al SUA: 'Un accident de laborator ar putea semana cu un focar natural'…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca formatiunea sa va prezenta miercuri bugetul alternativ, dar ca pana atunci va mai avea o runda de discitii cu reprezentantii principalelor confederatii sindicale.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca Guvernul Cițu nu este preocupat de bunastarea romanilor, ci doar de imparțirea funcțiilor. Social-democratul a reacționat dupa de judecatorii CCR au stabilit ca legea privind majorarea pensiilor cu 40% este constituționala. „Școli inchise. Fermierii și firmele romanești…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, reactioneaza la noua sedinta anuntata pentru vineri la Cotroceni. Liderul social-democrat sustine ca Iohannis actioneaza anticonstitutional si ii cere acestuia sa opreasca Guvernul Citu dintr-o presupusa tentativa de a vinde cele mai profitabile companii de stat.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis luni, dupa ce in spațiul public a aparut proiectul guvernamental de inghețare a unor venituri in 2021, ca romanii vor fi umiliți cu 2 lei in plus pe zi la salariu. „Cabinetul Cițu nu a avut nevoie decat de citeva zile pentru a-și da arama pe fața: astazi, a dat…

- Marcel Ciolacu a declarat ca PSD nu va vota Guvernul Citu. Liderul PSD a adaugat ca reprezentantii coalitiei au ales „un premier de paie” si crede ca pana si mocheta in biroul lui Florin Citu au ales-o tot liderii coalitiei.

- Premierul Ludovic Orban a caracterizat drept „o minciuna gogonata” și un demers demagogic demisia anunțata de liderul PSD Marcel Ciolacu din Parlament în ultima zi de mandat, pentru a nu beneficia de pensie speciala.Premierul a declarat luni seara la Realitatea Plus ca pensia…

- Salariul minim brut va crește și anul viitor – intrebarea este cu cat? Potrivit unui document remis redacției noastre, la Ministerul Muncii sunt analizate doua scenarii de calcul pentru majorarea de anul viitor, care ar aduce salariul minim mai aproape de valoarea celui pentru studii superioare in vigoare…