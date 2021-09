Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca social-democrații vor refuza sa faca o propunere de prim-ministru in cazul in care guvernul Cițu va pica la moțiunea de cenzura, iar președintele Klaus Iohannis le va cere sa vina cu un nume. Ciolacu a declarat marți, la Romania TV, ca PSD alege varianta alegerilor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca va propune in sedinta Consiliului Politic National al partidului ca social-democratii sa depuna o motiune de cenzura marti in cazul in care Curtea Constitutionala respinge motiunea depusa de USR PLUS si AUR. "Maine avem decizia CCR. Daca nu exista conflict,…

- PSD a sesizat Inspectoratul General al Poliției, Direcția Generala a Poliției Municipiului București, Departamentul pentru Situații de Urgența, Jandarmeria, Prefectura Capitalei și Poliția Locala a Municipiului București pentru a opri ceea ce ei considera o flagranta incalcare a legii.„Culmea tupeului!Sa…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, lanseaza un nou atac la adresa Guvernului Cițu și a președintelui Iohannis. Liderul PSD considera „culmea tupeului” ca aceștia sa sustina vaccinarea obligatorie, in...

- Marcel Ciolacu a afirmat ca „Congresul PNL cu 5.000 de oameni intr-o singura sala, desi infectarile au explodat- este un afront urias la adresa romanilor". El a adaugat ca PSD a organizat un congres online special pentru a respecta normele sanitare, insa PNL se crede deasupra legii. „Congresul PNL cu…

- Dezbaterea demersului inițiat de USR Plus și AUR a fost blocat de mai multe ori in Parlament și au fost depașite cu mult ambleme termene prevazute de regulamentul camerelor. prezentarea moțiunii in plen la cel mult 5 zile de la depunere și votare in cel mult 3 zile dupa prezentarea in plen.Pe de alta…