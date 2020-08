Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca PSD va continua sa puna presiune pe Guvern pentru ca legile votate de Parlament si promulgate de presedintele Iohannis sa fie puse in practica, mentionand ca dublarea alocatiilor "nu e un moft, ci o necesitate". "Inconstientilor!…

- Mesaj dur al președintelui Camerei Deputaților, buzoianul Marcel Ciolacu, la adresa guvernanților, in contextul discuțiilor legate de dublarea alocațiilor. „Inconștienților! Guvernanți fara scrupule, care treceți cu tancul peste lege și Constituție! Cat mai aveți de gand sa va bateți joc de copiii țarii?!…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca „guvernanții fara scrupule trec cu tancul peste lege și Constituție” și a apreciat ca dublarea alocațiilor copiilor „nu este un moft, ci...

- "Inconștienților! Guvernanți fara scrupule, care treceți cu tancul peste lege și Constituție! Cat mai aveți de gand sa va bateți joc de copiii țarii?! Tot PSD e de vina ca Ministerul Justiției și Consiliul Legislativ v-au spus clar ca ați dat o ordonanța vadit neconstituționala prin care anulați…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca Guvernul PNL trebuie sa inteleaga ca dublarea alocatiilor pentru copii nu este „un moft”, ci o necesitate. El precizeaza ca PSD nu se va opri sa puna presiune pe Executiv „esuat” pentru a respecta legile votate in Parlament si promulgate de seful…

- Liderul ALDE sustine ca atacurile presedintelui au ca scop sa-i determine pe social-democrati sa depuna o moțiune de cenzura, pentru ca guvernul lui Ludovic Orban sa pice a doua oara, iar PNL sa nu deconteze la alegerile parlamentare situația dezastruoasa in care se afla Romania. "Mi se pare…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului Orban si demersul va reusi ‘suta la suta’, precizand ca momentul cand va fi initiat demersul va fi stabilit intr-o sedinta a CExN dupa discutii cu liderii celorlalte partide…

- Președintele CJ Neamț Ionel Arsene lanseaza un atac fara precedent la adresa PNL dupa ce in spațiul public a aparut fotografia controversata de la ziua premierului Orban.„CAT VA MAI RABDA PAMANTUL LEPRELOR??!! In vreme ce romanii sunt amendați și traiesc sub restricțiile Starii de Alerta,…