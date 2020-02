Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca, din cate stie, Ion Iliescu nu este presedinte de onoare al partidului, mentionand ca acesta a reprezentat un simbol pentru PSD, pentru Romania si pentru democratie, dar s-a retras din viata publica. Intrebat daca Ion…

- Intrebat de un jurnalist daca Ion Iliescu este președinte de onoare al PSD, Marcel Ciolacu a spus: „Din cate știu, nu". Cand ziaristul a insistat și i-a spus ca Iliescu apare astfel menționat pe site-ul PSD, Ciolacu a raspuns ca nu aceasta este prioritatea lui. „Da, o sa..., nu știu..., nu…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a avut o reactie incredibila, miercuri, dupa sedinta Comitetului Executiv National, cand a fost daca Ion Iliescu mai este sau nu președintele de onoare al PSD. El a spus ca din cate știe, nu este, dar nu este prioritatea lui acest subiect.Reporterul care…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a expus in direct la emisiunea analistului politic Ion Cristoiu de pe Mediafax planurile de viitor ale partidului in contextul caderii guvernului condus de Ludovic Orban.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca social-democratii vor depune "categoric" in sesiunea parlamentara care incepe in februarie o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de Ludovic Orban.

- Marcel Ciolacu nu exclude o apropiere de PNL sub deviza unui „proiect national comun” care poate sa vina ori de la liderii partidelor, ori de la presedintele Klaus Iohannis. 'Iohannis e și președintele meu”, a zis Ciolacu.

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca Romania are cea mai mare evaziune si cel mai mic grad de colectare al TVA din Uniunea Europeana, insa nivelul de 19% este unul rezonabil."Suntem tara care avem cea mai mare evaziune pe TVA. Avem cel mai mic grad de colectare de TVA de la nivelul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca reforma PNL „ingroapa Romania”. Ciolacu face referire la decizii luate de Guvernul Orban in mai multe domenii, dar mai ales in cel economic: PNL se imprumuta dublu fata de PSD, arunca in aer cursul de schimb si impinge Romania premeditat in deficit…