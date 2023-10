Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a oferit o prima reactie dupa ce USR a contestat la CCR pachetul de masuri fiscale. USR, Forța Dreptei și doi deputați PNL au sesizat la Curtea Constituționala legea privind unele masuri fiscal-bugetare, pe care premierul Marcel Ciolacu a angajat raspunderea Guvernului in fața Parlamentului.…

- Guvernul are in plan o rectificare bugetara dupa ce intra in vigoare Legea cu noile masuri fiscale, a transmis ministrul Finantelor pentru Profit.ro. Rectificarea bugetara ar fi prima din acest an, o situatie neobisnuita, practica fiind de doua rectificari pe an, una in vara si alta in toamna, conform…

- Taxa de 2% din cifra de afaceri aplicata bancilor pentru 2024 și 2025, din pachetul de masuri fiscale adoptat prin asumarea raspunderii in Parlament, va genera venituri in plus la buget de 600 de milioane de lei pe an, susține ministrul finanțelor, Marcel Boloș. El s-a referit și la impozitul de 0,5%…

- Pachetul de masuri fiscal-bugetare pe care Guvernul isi asuma raspunderea are ca obiectiv sa reduca „risipa bugetara” si sa puna punct modului in care „cei puternici si cu foarte multi bani se credeau de neatins”, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu. „Va spun cu toata responsabilitatea: de astazi,…

- Confederația Naționala Sindicala Cartel Alfa susține ca pachetul de masuri fiscale decis de Guvernul PSD – PNL e „o jecmaneala de tipul anilor ’90, o alba-neagra cu creșteri care sunt de fapt taieri”. Cartel Alfa cere Guvernului sa refaca proiectul de lege cu propunerile inaintate in scris in cadrul…

- USR și Forța Dreptei ataca la CCR pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul vrea sa-și asume raspunderea in Parlament. "Ciolacu incalca legea și Constituția ca sa alimenteze clientela de partid", spune liderul USR, Catalin Drula. Sesizarea va fi depusa de USR și Forța Dreptei.

- Proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale in Romania a fost aprobat luni de guvern. Purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, prezinta modificarile operate.

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat astazi ca premierul Marcel Ciolacu isi angajeaza raspunderea pe pachetul de masuri de echilibrare bugetara pentru a pune capat scandalurilor din interiorul Coaliției, astfel incat Guvernul sa se poata concentra pe actul de guvernare. Ioan Stan considera…