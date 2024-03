Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, deblocarea a 2.000 de posturi in domeniul sanitar si asistenta sociala, mentionand ca Guvernul continua sa aduca solutii pentru reducerea deficitului de personal medical din spitale. „In primul rand, continuam sa venim cu solutii pentru a reduce deficitul de…

- ”Am fost impresionant astazi de dimensiunea si complexitatea lucrarilor desfasurate la Santierul Naval Vard din Tulcea, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata constructiilor navale!! Stiti cati angajati are acest santier? Aproape 4.000. Si au nevoie de mai multi pentru a-si putea onora comenzile!…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut mai multe anunțuri, la inceputul ședinței de Guvern de joi, 25 ianuarie. Unul dintre acestea vizeaza o schema de sprijin pentru crescatorii de animale. „Adoptam azi (joi-n.red) noi acte normative in sprijinul fermierilor, stabilite impreuna cu aceștia. Dupa sprijinul…

