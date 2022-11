Stiri pe aceeasi tema

- Liderul social-democrat Marcel Ciolacu a fost ales vicepresedinte al Internationalei Socialiste la nivelul Europei Centrale si de Est, organizație al carei președinte este premierul Spaniei, Pedro Sanchez. Intr-o postare pe facebook, liderul social-democrat a spus ca numirea sa reprezinta o noua recunoastere…

- Presedintele PSD Arad, Mihai Fifor, anunta, luni, ca primarul din Nadlac, Ioan Radu Marginean, a intrat in PSD, fiind primit chiar de catre Marcel Ciolacu si Paul Stanescu. „Ioan Radu Marginean, un om care prin structura si stil de lucru s-a dovedit a fi un social-democrat autentic”, a declarat Mihai…

- Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a fost ales in funcția de vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni la Congresul PES, desfașurat la Berlin la finalul acestei saptamani. “Am avut onoarea sa fiu ales, in cadrul Congresului Partidului Socialiștilor Europeni (PES) de la Berlin, in funcția de…