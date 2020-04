Stiri pe aceeasi tema

- "Vom depune doua moțiuni simple la Camera Deputaților, la Senat, in ceea ce-l privește pe dl ministru Cițu și dl ministru Oros. Ținand cont ca dl Cițu a mai trecut prin aceasta procedura la Senat, de data aceasta o sa depunem la Camera Deputaților astfel incat sa fie evident faptul ca toate forțele…

- Premierul desemnat Florin Citu a anuntat, dupa sedinta Biroului Politic al PNL, ca a fost facuta o modificare in lista echipei guvernamentale pe care o depune astazi in Parlament. La Ministerul Finantelor a fost propus Lucian Heius, vicelider la Camera Deputatilor, membru in Comisia de Buget Finante.…

- Audiere cu scandal in Parlament! Florin Cițu, propus ministru de Finanțe in guvernul Orban 2, a fost luat la intrebari și de Cosette Chichirau de la USR.„Data trecuta nu prea am primit raspunsuri. Implementați aceeași tactica ca și PSD, va e teama de alegeri. Suntem intr-o criza politica pentru…