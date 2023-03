Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca Gabriela Firea este candidatul social-democrat (PSD) la Primaria Capitalei. „Gabriela Firea este candidatul PSD la Primaria Generala a Capitalei. Vreti sa iesim dupa emisiune prin Bucuresti sa vedem ce a facut Nicusor Dan din Bucuresti? E vreun dezvoltator…

- Nicușor Dan a oferit o prima reacție vis-a-vis de speculațiile privind o candidatura PSD-PNL a Gabrielei Firea. Edilul orașului a precizat mai este un an si jumatate pana atunci si intre timp sunt destul probleme administrative de rezolvat. Nicușor Dan a mai declarat ca, in scneariul in care Gabriela…

- UPDATE: Cutremurul din Gorj a avut și o replica inregistrata de INFP de 3,4 grade pe scara Richter. Un nou cutremur a avut loc in Romania, marți, la ora 15:20. Cutremurul s-a inregistrat la ora 15:16, iar INFP a anunțat inițial ca seismul a avut loc in județul Valcea, la adancimea de 28.638 kilometri.…

- Controversatul președinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, este intr-o permanenta campanie de imagine, pentru simplul fapt ca vrea cu orice preț sa ajunga primar. Șeful ANPC, Horia Constantinescu, a inceput o campanie agresiva de promovare a propriei…

- In anul 2022, prețul locuințelor a cunoscut o creștere de 6%. Mai exact, suma medie solicitata pentru o locuința a crescut de la 1.593 la 1.682 de euro pe metru patrat. Prețurile locuințelor au fost influențate de mai mulți factori, printre care se numara și creșterea costului de construcție dar și…

- Edilul general al Capitalei, Nicușor Dan, a mai dat o lovitura serioasa la ingroparea turismului romanesc marind taxa hoteliera pentru 2023 de trei ori fața de acest an. Taxa hoteliera s-a marit de la 0,5 la 2% In anul 2022, Primaria Muncipiului București condusa de Nicușor Dan a decis ca taxa speciala…