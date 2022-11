Stiri pe aceeasi tema

- Redirectionari pt fonduri UE privind atenuarea efectelor crizei energetice Foto: ec.europa.eu. Guvernul urmeaza sa stabileasca modurile în care vor fi folosite fondurile europene, ce pot fi redirectionate pentru luarea unor masuri de atenuare a efectelor crizei energetice si economice,…

- ”Comisia Europeana a disponibilizat 10% din Fondurile de Coeziune, la nivelul intregii Uniuni discutam de aproximativ 40 de miliarde de euro, bani care vor fi alocați pentru saracia energetica”, a anunțat, azi, premierul Nicolae Ciuca.Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a explicat ca acești…

- Europarlamentarul Pro Romania Corina Cretu dezvaluie ca in vara a fost diagnosticata cu cancer, in stadiu incipient, ca a fost operata și ca face ședințe de radioterapie. In acest context, ea face apel la Guvern sa foloseasca fondurile europene pentru screening, pentru ca in Romania multi nu-si permit…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca Romania nu are capacitatea administrativa de a atrage toate fondurile din PNRR și Fondul de Coeziune, asta pentru ca ar trebui sa atragem un miliard de euro in fiecare luna, ceea ce nu este posibil. De aceea, Ciolacu propune ca sistemul privat sa se…

- Romania are o rata de absorbtie de 67% pentru cadrul financiar 2014-2020, in conditiile in care acesti bani mai pot fi absorbiti pana in decembrie 2023, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Pana la acest moment, nivelul de absorbtie pentru perioada alocarii 2014-2020…

- Romania nu se poate comporta ca o țara salbatica, fiindca ca aceste pensii speciale exista in toata Uniunea Europeana, a declarat miercuri Marcel Boloș, ministrul ministrul Investițiilor și proiectelor Europene. Acesta considera ca trebuie cautata o soluție de mijloc in negocierile cu Bruxzelles privind…

- Prima transa din fondurile europene stabilite in Planul National de Redresare si Rezilienta va ajunge in tara noastra cel tarziu la inceputul lunii octombrie. Guvernul intentioneaza sa foloseasca acesti bani pentru construirea de sosele si cai ferate, dar si pentru reducerea abandonului scolar sau digitalizarea…

- Marcel Boloș, ministrul investițiilor și proiectelor europene, a declarat miercuri la TVR Info ca Romania a atras, in ultimele patru luni, 2,1 milioane de euro, care sunt in curs de decontare cu Comisia Europeana.