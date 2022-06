Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat astazi, la Iasi, ca va propune eliminarea procentului din Planul National de Redresare si Rezilienta pentru pensii. Intr-o conferinta de presa, el a argumentat ca “in nicio lege a pensiilor din UE” nu scrie ca trebuie sa fie incadrarea pana la un anumit procent.…

- Ministrul PNL al Proiectelor Europene, Marcel Boloș, este primul liberal care admite ca este posibila renegocierea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) la Comisia Europeana. „Probabil ca undeva din toamna se va pune problema, pentru ca procesul este unul de durata”, a afirmat Boloș, luni,…

- „Acest Plan National de Redresare si Rezilienta reprezinta, cumva, o sansa istorica pentru ca vine in plus fata de alocatiile pe care Romania oricum le avea ca membra a Uniunii Europene, care sunt de peste 30 de miliarde de euro. Cu ambele programe, Romania este foarte intarziata, inclusiv in ceea ce…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru vine in sprijinul celor interesați și a pregatit o secțiune specifica dedicata Programului Național de Recuperare și Reziliența al Romaniei pe site-ul www.adrcentru.ro . In condițiile in care – in baza OUG 124/2021 – ADR-urile din Romania au fost nominalizate…

