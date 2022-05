Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca, pana la finalul lunii mai, Romania trebuie sa depuna prima cerere de plata in PNRR, in valoare de 3 miliarde de euro.

- In perioada 10-12 mai 2022, delegația Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), condusa de ministrul Marcel-Ioan Boloș, a purtat la Bruxelles discuții cu mai mulți reprezentanți ai Comisiei Europene in vederea validarii masurilor propuse de Romania, pentru evitarea posibilelor riscuri…

- Romania va pierde doua miliarde de euro din banii alocați pe PNRR. E vorba de bani alocați ca granturi prin PNRR. Culmea este ca banii nu mai vin din cauza ca PIB-ul Romaniei a crescut, dupa cum a explicat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. Purtatorul de cuvant al Executivului,…

- Corina Cretu spune ca Romania a pierdut multi bani europeni fie din cauza ca tintele au fost ratate, fie pentru ca s-a pierdut foarte mult timp in instantele de judecata. „Eu am propus si acum, fiind o majoritate atat de stabila in Bucuresti, cred ca ar fi cazul sa se adopte aceasta masura (…) ca contestatiile…

- ”Gandirea la nivelul coalitiei a fost una corecta, pentru ca toata lumea s-a intrebat ce vom face cu banii neabsorbiti. Avem aceasta suma de 10 miliarde de euro, (..) au fost discutii la nivelul Comisiei Europene. Decat sa se piarda acesti bani, s-a gandit aceasta alternativa”, a spus ministrul. Marcel…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța, joia trecuta, ca toate cele 24 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) au fost indeplinite. Intr-un raspuns pentru Libertatea, Ministerul Fondurilor Europene susține ca unul dintre jaloane nu este inca finalizat. Se așteapta un aviz de…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, a declarat miercuri ca Romania va mai avea anul acesta doua cereri de plata prin PNRR, de aproximativ 6 miliarde de euro, informeaza AGERPRES . „Anul acesta vom mai avea doua cereri de plata: una in mai, de aproximativ 3 miliarde de euro,…