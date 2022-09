Stiri pe aceeasi tema

- „Eu, și la conferința de presa de dupa briefing am spus ca salariile demnitarilor nu trebuie majorate pentru ca nu este momentul și am facut remarca ca „sunt invidios pe salariile demnitarilor din Uniunea Europeana care au salarii mult mai mari decat noi. Eu am discutat cu omologul meu din Germania…

- Dupa ce a afirmat ca este „invidios” pe salariile miniștrilor din alte state europene, ministrul Investițiilor Europene, Marcel Boloș (PNL) a explicat joi la Antena 3 ca nu este de acord cu creșterea indemnizațiilor demnitarilor, așa cum s-a votat in Senat. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romania nu se poate comporta ca o tara salbatica, aceste pensii speciale exista in toata Uniunea Europeana, a declarat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos (PNL), care a mentionat ca trebuie cautata o cale de mijloc. Fii la…

- Ministrul Investițiilor Europene, Marcel Boloș, intrebat daca e de acord cu majorarea indemnizațiilor demnitarilor, a declarat ca: „Daca ma uit la salariile demnitarilor din UE pot sa fiu invidios”. „Nu cunosc. Eu pot sa spun altceva, ca un exercițiu de reflecție. De multe ori am fost la reuniunile…

- „Daca ma uit la salariile demnitarilor din UE pot sa fiu invidios”, spune ministrul Investițiilor Europene, Marcel Boloș, intrebat daca e de acord cu majorarea indemnizațiilor demnitarilor.

- Marcel Boloș: Nu avem niveluri de salarizare sfidatoare. Daca ma uit la salariile demnitarilor din UE pot sa fiu invidios Salariile demnitarilor din Romania sunt de 2.500 de euro in conditiile in care demnitarii UE castiga 15.000 de euro, insa avand in vedere perioada de criza inghetarea salariilor…

- Romania este CAMPIOANA in UE la plata salariilor bugetarilor: Alocam cel mai mare procent din PIB dintre statele europene Romania este CAMPIOANA in UE la plata salariilor bugetarilor: Alocam cel mai mare procent din PIB dintre statele europene Romania este primul loc din Uniunea Europeana a cheltuielolor…

- Directiva privind salariul minim in UE, avizata favorabil. Europarlamentar: Venitul minim in Romania ar putea crește cu 20-25% Directiva privind salariile minime adecvate in Uniunea Europeana a fost avizata favorabil in Comisia pentru ocuparea forței de munca și afaceri sociale. La 7 iunie 2022, președinția…