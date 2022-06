Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a anuntat bilantul principalelor activitati derulate in intervalul 3 mai – 9 iunie, odata cu preluarea mandatului de catre ministrul Marcel Bolos, care a detinut acelasi portofoliu si in perioada noiembrie 2019 – decembrie 2020 cand Romania a raportat o absorbtie de 4,4 miliarde de euro, conform unui comunicat de presa al institutiei. „Mandatul anterior a stat in special sub semnul negocierilor cu Comisia Europeana in contextul nevoii de realocare urgenta a finantarilor ca raspuns la pandemia de Covid-19, in timp ce construiam prima versiune…