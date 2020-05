Stiri pe aceeasi tema

- Romania va beneficia de fonduri europene in valoare de 5 miliarde de euro, bani care vor ajuta la redresarea economiei dupa criza determinata de pandemie. Premierul Ludovic Orban a anunțat ieri seara ca aceste miliarde de euro vor merge direct spre economie și spre sprijinirea forței de munca. Guvernul…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca Romania ar urma sa beneficieze in perioada urmatoare de o suma cuprinsa intre 3 si 5 miliarde de euro, bani europeni, dupa ce Consiliul UE aprobat un regulament care va pune in practica programul SURE. ‘Consiliul Uniunii Europene a aprobat un regulament…

- "Lucram la acest plan de masuri economice si sociale. Va cuprinde mai multe categorii de masuri. Primul pilon al reconstructiei este cel al investitiilor publice. Cautam finantare pentru infrastructura in domeniile importante. Va trebui sa identificam resurse financiare pentru a sustine aceste…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut noi declarații. Avand in vedere ca numarul cazurilor de COVID-19 a depașit pragul de 10.000, Iohannis a declarat ca "suntem in continuare pe un trend ascendent și ca trebuie sa respectam cu strictețe masurile"....

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Palatul Cotroceni, ca pentru Romania „a fost deja mobilizata o suma de peste 1,5 miliarde de euro din actualul buget multianual al Uniunii Europene”, astfel:750 de milioane de euro sunt fonduri pentru sustinerea IMM-urilor350 de milioane de euro…

- Proiectul de extindere a fost scos la licitatie de Consiliului Judetean Galati, administratorul complexului situat intre lacul Zatun si Dunare, nu departe de granita dintre Romania si Moldova. Termenul de depunere a ofertelor: 7 mai.

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, la B1TV, ca Romania are certitudinea ca va primi fonduri-europene_153.html">fonduri europene pe care le poate folosi pentru decontarea unor cheltuieli facute pentru a combate criza economica și sanitara generata de coronavirus.„De la nivelul UE…