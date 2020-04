Stiri pe aceeasi tema

- Din anul 2021 va exista pentru prima oara un Program Operațional dedicat exclusiv sanatații, cu un buget de aproximativ 4,5 miliarde de euro”, a precizat ministrul Marcel Boloș. Potrivit acestuia, toate masurile propuse de Ministerul Fondurilor Europene au fost aprobate de catre Comisia Europeana. Ministrul…

- Toate masurile propuse de Romania pentru combaterea efectelor negative ale pandemiei cauzate de noul coronavirus au fost aprobate de catre Comisia Europeana, sustine ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos.

- Programul Operational de Sanatate, finantat din fonduri europene, ar putea fi functional incepand din primul trimestru al anului 2021, a apreciat, vineri, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, informeaza Agerpres. "Ne-am propus la nivelul Ministerului Fondurilor Europene ca negocierea cu Comisia…

- Înghesuiala din marile centre comerciale nu s-a redus, deși numarul cazurilor de îmbolnavire cu Coronavirus a crescut mult în ultimele zile, mai ales în Italia. Prima decizie majora a autoritaților din România care miroase a panica este interzicerea manifestarilor…

- Comisia Europeana nu a identificat niciun posibil conflict de interese in ceea ce priveste cele doua posturi de la Programul Operational si Autoritatea de Management la Ministerul Transporturilor, iar infiintarea AM POS Transport a fost o solicitare a Executivului comunitar, a declarat, joi, ministrul…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a stabilit un buget total de 2,246 miliarde lei (467 milioane euro) pentru finanțarea programelor naționale de sanatate curative in primele trei luni din acest an, in creștere cu 27% fața de aceeași perioada a anului trecut, cele mai mari sume fiind…

- Riscul de decomitere pentru anul 2019, in valoare de 557 milioane de euro, a fost eliminat pana la ultimul cent si am reusit sa trimitem la Comisia Europeana declaratii de un miliard de euro, a declarat, miercuri, la audierile din comisiile reunite de specialitate din Parlament, ministrul propus…