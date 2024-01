Marcel Boloș îi spulberă pe cârcotașii în scandalul e-Factura: Avem o veste proastă pentru ei! Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a facut o declarație triumfatoare, respingand criticile aduse modulului e-Factura și anunțand ca au fost preluate in sistem peste 2,7 milioane de facturi, cu o valoare totala de 16 miliarde de lei. Intr-o conferința de presa, Boloș a subliniat ca cifrele demonstreaza ca sistemul funcționeaza, atingand un maxim de 675.000 de facturi intr-o singura zi. „Aș face cateva precizari legate de modulul e-Factura. Avem o veste proasta pentru cei care credeau ca sistemul nu va funcționa. Pana in momentul de fața, au fost preluate in sistem 2.775.421 de facturi, cu o valoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

