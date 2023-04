Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investițiilor Europene, Marcel Boloș, a anunțat semnarea a 27 contracte de finanțare pentru modernizarea și reabilitarea unor situri turistice ce fac parte din programul „Romania Atractiva”. Valoarea celor 27 de contracte este de 43,7 milioane d

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de MIPE, obiectivele finantate sunt incluse in 9 din cele 12 rute care vor fi finantate prin Componenta 11 – Turism si Cultura din Planul National de Redresare si Rezilienta. La evenimentul de semnare au participat, alaturi de ministrul Investitiilor si Proiectelor…

- In marja Conferintei de Securitate de la Munchen, ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a avut o intrevedere cu omologul sau israelian, Yoav Gallant, pe care l-a felicitat pentru preluarea portofoliului apararii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Catalin Gherzan: „Majoritatea obiectivelor din PNRR au fost asumate de noi, nu au fost impuse de Comisia Europeana!” Tranșa a doua din PNRR catre Romania, de 3 miliarde de euro, a fost blocata de Comisia Europeana (CE) din cauza unor reforme intarziate. Ministrul Investițiilor Europene, Marcel Boloș,…

- Comisia parlamentara SRI a fost, marți, la sediul Direcției Generale de Analiza din cadrul Serviciului Roman de Informatii (SRI), conform unui comunicat transmis joi de parlamentari. In comunicat se arata ca s-au purtat discuții despre ”organizarea și activitatea unitații”, dar și despre ”necesitatea…

- Consiliul Județean Vrancea a anunțat aseara ca in județul Vrancea „se circula pe toate drumurile in condiții de iarna, la munte ningand abundent”. Astazi, 5 februarie, ora 6.30, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile,…

- Pentru deblocarea drumurilor inzapezite din partea de centru și sud a țarii, aflate in ultimele zile sub atenționarea codului galben emis de catre meteorologi de ninsori abundente și depuneri de polei, unitațile teritoriale SA ,,Drumuri”, au intervenit pentru a restabili circulația in condiții de siguranța…

- „In ultima perioada, pe fondul adoptarii Legii Ucrainei „Privind minoritațile (comunitațile) naționale din Ucraina”, in mass-media și discursul public din Romania, au aparut informații și comentarii de natura distorsionata și manipulatoare care denatureaza realitatea.Cu parere de rau, chiar și in condițiile…