- Joi, conducerea Senatului Academiei de Studii Economice din București, la propunerea conducerii Facultații de Cibernetica, Statistica și Informatica Economica, i-a decernat titlul onorific de Doctor Honoris Causa (DHC), profesorului universitar doctor Marcel Ausloos, de la Facultatea de Afaceri din…

- De la inceputul razboiului dintre Israel și Hamas, mare parte a lumii și-a indreptat atenția spre Orientul Mijlociu. Unii dintre soldații ucraineni aflați in prima linie pe frontul din Ucraina sunt optimisti cu privire la impactul acestui nou razboi asupra Kievului. Altii insa nu sunt. Soldații se tem…

- Antony Blinken, vizita surpriza in Irak. 'O pauza umanitara ar fi binevenita pentru toti'Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a ajuns duminica intr-o vizita surpriza in Irak, dupa ce anterior a fost in Cisiordania si a facut o scurta oprire in Cipru, conform news.ro. Premierul irakian…

- In ultimele zile, Directoratul National de Securitate Cibernetica DNSC a observat aparitia unor conturi si videoclipuri sponsorizate care promoveaza tentative de frauda pe Youtube. Metoda este destul de simpla si eficienta pentru atacatori, aceasta fiind deja extensiv folosita pe platformele Meta. Infractorii…

- Executivul a decis in sedinta de Guvern de ieri desecretizarea mai multor documente din perioada comunista, care au fost emise de structuri ale Departamentului Securitații Statului. Astfel se incheie declasificarea ultimelor documente din perioada 1956 - 1989.

- La data de 27 septembrie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Sectia 17 Politie au retinut un barbat, in varsta de 45 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de viol si lipsire de libertate in mod ilegal. La data…

- Omul contemporan, in special in Occident, a uitat sensul conceptual, de baza al sacrului și al valorilor spirituale. Desacralizarea vieții și a societații a atins punctul de neintoarcere, inlocuind omul tradițiilor cu omul profanarii. Practic, noi atingem idealul lui La Mettrie, descris de el in lucrarea…

- A trecut o saptamana de la tragedia din Crevedia, in care trei oameni au murit și cateva zeci, majoritatea pompieri, au fost raniți. Viața localnicilor este insa departe de a reveni la normal.