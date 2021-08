Condusa de directorul general Andy An, care este si presedintele Geely, Zeekr a declarat ca investitorii vor detine impreuna o participatie de 5,6% in companie, evaluand-o in jur de 9 miliarde de dolari. Directorul financiar Yuan Jing a declarat reporterilor ca Zeekr nu are in prezent un plan clar pentru oferta sa publica initiala. Compania realizeaza modelul Zeekr 001 in orasul Ningbo din estul Chinei si se asteapta sa le livreze mai tarziu in acest an. Acesta isi propune sa vanda 650.000 de vehicule pe an pana in 2025. A Investitorii mai includ, de asemenea, Cathay Fortune Corporation, care…