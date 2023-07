Marc Angelescu, adolescent, campion la polo și cu un IQ de 155 La varsta de 14 ani, Marc Angelescu este unul dintre cei mai talentați jucatori de polo ai Clubului Natacio Barcelona și, in același timp, cel mai bun marcator al echipei naționale U15. La Campionatul European U15 din 2023 de la Podgorica (Muntenegru), deși Romania s-a clasat pe locul 11, Marc Angelescu a excelat, devenind golgheterul Campionatului European, cu impresionanta performanța de 35 de goluri marcate pentru echipa sa, Romania. Realizarile remarcabile ale adolescentului nu se opresc aici. Marc este membru al MENSA, cu un IQ de 155, și iși folosește inteligența și in timpul meciurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

