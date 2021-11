Stiri pe aceeasi tema

- Putin peste 17.000 de persoane s-au vaccinat anti-COVID in acest weekend in Bucuresti, in cadrul maratonului de vaccinare derulat in opt centre, a anuntat luni dimineata Comitetul de Coordonare a Vaccinarii (CNCAV). De vineri dimineata, ora 08.00, pana duminica, la miezul noptii, s-au vaccinat anti-COVID 17.192…

- Peste 17.000 de persoane s-au vaccinat impotriva Covid-19 in ultimele trei zile in București. Cei mai mulți au ales vaccinarea la Romexpo. Incepand de vineri dimineața pana duminica seara, in centrele implicate in maratonul de weekend din Capitala s-au vaccinat 17.192 de persoane. Cei…

- Peste 17.000 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 in ultimele trei zile in București . Cei mai mulți au mers la centrul de vaccinare de la Romexpo. Incepand de vineri dimineața pana duminica seara, in centrele implicate in maratonul de weekend din Capitala s-au vaccinat 17.192 de persoane. Cei…

- Peste 17.000 de persoane s-au vaccinat impotriva Covid-19 in ultimele trei zile in București. Cei mai mulți au ales vaccinarea la Romexpo. Incepand de vineri dimineața pana duminica seara, in centrele...

- Aproape 34.000 de persoane s-au vaccinat la maratonul organizat in București, de vineri pana luni dimineața, potrivit informațiilor furnizate de CNCAV. In total, in acest interval, s-au vaccinat in București aproape 67.000 de persoane. Mii de persoane s-au imunizat la cele 6 centre de vaccinare deschise…

- Peste 33.000 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 la maratonul vaccinarii din București, care a inceput vineri și s-a incheiat luni, la ora 8.00. Vaccinarea in Capitala, de la debutul maratonului pana la 25 octombrie, ora 8.00, conform Comitetului de coordonare a vaccinarii: Cate persoane s-au…

- Vaccinarea in Capitala, de la debutul maratonului pana la 24 octombrie, ora 19.00:Total vaccinari Bucuresti: 63 151Total vaccinari maraton: 30 539Romexpo= 6623Circul Metropolitan=4104Clubul Seniorilor= 3463Liberty center/Sf. Andrei= 3771Palatul Copiilor= 7391Biblioteca Naționala = 5187

- Peste 45.000 de bucureșteni s-au vaccinat in ultimele 48 de ore, jumatate dintre ei la Maratonul vaccinarii, potrivit CNCAV. De vineri, la debutul Maratonului, pana duminica dimineața, 45.331 de persoane s-au vaccinat in București. Dintre ei, 22.001 s-au vaccinat la Maraton. Cei…