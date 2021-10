Stiri pe aceeasi tema

- Adele și-a anunțat mult așteptata revenire in industria muzicala! Dupa o pauza de 6 ani artista a publicat teaserul noului sau single intitulat „Easy on me”. Piesa va fi lansata pe 15 octombrie și este primul single de pe albumul 30. Lansarea albumului este și ea așteptata destul de curand. Presa internaționala…

- Festivalul International de Teatru Independent de la Constanta (FITIC) s-a incheiat dupa patru zile pline de spectacole si mii de spectatori fericiti ca au luat parte la a sasea editie a evenimentului. FITIC 6.0 nu a fost doar unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului, ci si o…

- Targul Agromalim, cel mai mare din judet, infiintat in urma cu trei decenii, va fi reluat in luna septembrie, dupa un an de pauza impusa de pandemia de COVID-19, a anuntat, miercuri, conducerea Camerei de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) a judetului Arad. Targul va avea loc in perioada 2-5 septembrie…

- Un cațel s-a dovedit a fi un bun prieten in perioadele lungi de izolare impuse de pandemie. In plus, animalul a fost cel care l-a scos pe stapan din casa in timpul restricțiilor de circulație.

- Daca sunteți in cautarea peștilor mari, atunci trebuie sa aveți și scule profesionale. In prezent, puteți gasi diferite modele de lansete și rod pod, care sunt necesare pentru pescuitul la crap. Indiferent de alegere, este important sa aveți scule reziste

- Razer a anunțat lansarea celei de-a doua generații de caști intraauriculare Hammerhead True Wireless, adaugand pe acestea iluminare Razer Chroma RGB și tehnologie active noise cancellation (ANC). Pe langa iluminarea Razer Chroma RGB și tehnologia ANC feed forward cu microfoane duale care elimina zgomotul…

- ARAD. Nu se stie daca a fost unul sau au fost mai multi. Daca se afla(u) sub influenta alcoolului sau drogurilor ori a fost vorba, pur si simplu, de nesimtire. Indiferent de context, rezultatul e acelasi: vandalizarea unei banci din Parcul Eminescu, chiar in spatele Primariei.