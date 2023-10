Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat sambata, in cursul unei vizite la Beijing, ca lumea a esuat in eforturile de a pune in aplicare solutia cu doua state pentru israelieni si palestinieni, transmite dpa.

- Razboiul pornit in Israel de militanții Hamas face tot mai multe victime. Un barbat in varsta de 22 de ani a fost ucis intr-un mod barbar, insa a reușit sa salveze viața a doua fete, in Israel, dupa ce i-ar fi infruntat pe militanții Hamas.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a aterizat joi la Tel Aviv in cadrul unui turneu in Orientul Mijlociu pentru a arata solidaritatea Washingtonului fata de Israel si a depune eforturi care sa previna extinderea conflictului, relateaza Reuters.

- Regele Iordaniei, Abdullah al II-lea, a declarat miercuri ca escaladarea grava a violentelor intre Israel si "teritoriile ocupate palestiniene" confirma ca regiunea Orientului Mijlociu nu va fi "sigura" si nici "stabila" atat timp cat nu se ajunge la "o pace justa si deplina" prin crearea a doua state,…

- Nicolae Stanciu (30 de ani) iși va etala la dubla cu Israel și Kosovo cel mai nou tatuaj. Pasionat de tatuaje, mijlocașul transferat recent la Damac (Arabia Saudita) și-a facut recent un nou tatuaj, dedicat naționalei Romaniei. El și-a tatuat pe gamba stanga tricolorul. Langa, a avut un mesaj emoționant:…

- Fostul mijlocaș de la Dinamo și Rapid, Danuț Lupu (56 de ani), crede ca Ianis Hagi nu ar trebui convocat pentru meciurile pe care naționala Romaniei le va disputa, in septembrie, cu Israel și Kosovo, in preliminariile Campionatului European din 2024, din Germania. Romania - Israel are loc pe 9 septembrie,…

- Mediterana de Est poate spori securitatea energetica a Europei și poate reduce dependența acesteia de gazul rusesc. Țarile regionale sunt puternic poziționate pentru a face fața provocarilor viitoare de pe piețele globale de energie și pentru a raspunde eficient cererilor de gaze ale continentului european,…

- Phone conversation between ForMin Odobescu and American counterpart: Romania joins G7 Declaration in support of UkraineThe Minister of Foreign Affairs, Luminita Odobescu, had a telephone conversation with the US Secretary of State, Antony Blinken, on Monday, in the context of which the head of Romanian…