- In cel mai puternic sector economic national, ajuns la o cifra de afaceri de 28 miliarde de euro in 2018 (potrivit datelor Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM)) si cu perspective solide de crestere, adaptabilitatea este cuvantul-cheie. Regiunea centru-vest, miza strategica Inaugurate…

- Furtunile fac prapad in sudul Europei. Regiunea cea mai afectata este Catalonia, unde precipitatiile abundente au provocat inundantii si alunecari de teren. Un om a murit in Spania, trei sunt raniti si alti 4 sunt dati disparuti.

- Prezent la Targul de toamna de la Cluj cu asociația ”Produs in Bucovina” președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a ținut sa transmita doua mesaje de forța catre piața produselor romanești. Primul, acela ca in perioada urmatoare rolul administrației publice trebuie sa fie mult mai…

- 'Este o zi importanta pentru noi, deoarece, cetatenii si in special fermierii au posibilitatea sa vada cu ce ne ocupam, care sunt programele de sprijin pe care le derulam, care sunt programele de formare profesionala, dar si alte activitati. In aceasta perioada avem o echipa de producatori agricoli…

- Ziua naționala a produselor alimentare romanești, sarbatorita in data de 10 octombrie, va fi marcata joi de Primaria Municipiului Blaj, prin expoziții cu vanzare de produse tradiționale, in Piața Mare Agroalimentara. In aceasta zi, administrația pieței nu ii va taxa pe producatorii de legume, fructe…

- In perioada 30 octombrie – 3 noiembrie, are loc cea mai importanta manifestare cu profil agricol din Romania.Este vorba de INDAGRA – Targul international de produse si echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii si zootehniei. Targul se desfasoara sub inaltul Patronaj al Presedintelui…

- Ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton, a inaugurat luni, la Sibiu, prima gradinita canadiana din sud-estul Europei, unde sunt inscrisi 32 de copii, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. "Sibiul este un judet in care iti doresti sa te stabilesti si sa iti cresti copiii. Sunteti…

