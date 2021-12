Maramureșeanul Olimpiu Făt, campionul mondial la Skandenberg In perioada 26 noiembrie – 3 decembrie 2021, s-a desfașurat la București Campionatul Mondial de Skandenberg, ediție ce a adunat la un loc peste 1200 de participanți din 42 de țari. Maramureșeanul Olimpiu Fat (46 de ani) a cucerit in premiera titlul de campion mondial la skandenberg, categoria -100 kg. Sportivul legitimat la clubul Unirea […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

