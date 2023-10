Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Lipova au depistat și reținut un barbat pe numele caruia era emis un mandat de urmarire internaționala. „La data de 15 octombrie, polițiștii Orașului Lipova, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale, au depistat un barbat de 34 de ani, din Arad, pe numele caruia, autoritațile…

- Ieri, 28 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, in timp ce executau activitați specifice muncii de urmarire, au depistat un tanar de 19 ani din Baia Mare, pe numele caruia, Judecatoria Baia Mare a emis mandatul de executare a pedepsei inchisorii. Acesta este condamnat la o pedeapsa…

- Un escroc din banda „Scorpionii”, care practica inșelatorii de tip „alba-neagra” in centrul Parisului a fost prins la Moinești. „Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, impreuna cu polițiștii din Moinești au desfașurat activitati specifice in vederea depistarii unui barbat de 42…

- La data de 2 august a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au depistat, ridicat si indisponibilizat un autoturism care figura ca fiind sustras din Spania de la finalul lunii iulie 2023. Autoturismul, fabricat in anul 2021, in valoare de aproximativ 35.000 euro, a fost depistat in po…

