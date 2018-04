Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, 12.310 pachete țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 144.300 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. In data de 05 aprilie a.c., in jurul orei 21.30,…

- Un tanar de 27 de ani din Campulung la Tisa a decedat la Spitalul din Sighetu Marmatiei dupa ce, in aceeasi zi, a fost victima a unei autoaccidentari si a unui accident rutier. In aceasta dimineata tanarul a fost ranit dupa ce, in timp ce manevra tractorul personal intr-o zona forestiera de pe raza…

- Un tanar de 27 de ani din Campulung de Tisa, judetul Maramures, a murit, joi, la Spitalul din Sighetu Marmatiei, dupa ce s-a rasturnat cu un tractor si a fost ranit, iar in timp ce era transportat la spital masina in care se afla a fost implicata in carambol, transmite corespondentul Mediafax.

- Prefectura Maramures a transmis o Atenționare cod galben de ceața zona joasa Maramureș, valabil pana la ora 12.00. Fenomene avertizate: ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m Zone vizate: – Județul Maramureș: Sighetu Marmației, Barsana, Bocicoiu Mare, Budești,…

- Un accident de circulație a avut loc in Panic, marți, 23 ianuarie a.c., la ora 11.45. Evenimentul rutier s-a soldat cu vatamarea corporala a unei varstnice. Un tanar de 28 de ani, din comuna Virșolț, in timp ce conducea autoturismul pe sensul opus de circulație al Drumului Comunal 74, prin localitatea…

- Un barbat a fost oprit in trafic de politisti, pe raza localitatii Giulesti, la aproximativ o ora dupa ce a sustras bunuri dintr-un garaj din Sat Sugatag. Deoarece nu detine permis de conducere, iar bunurile sustrase erau in portbagajul masinii, a ales sa fuga de politisti. Operativitatea si vigilenta…

- Ieri, in jurul orei 10.00, politistii Serviciului Rutier au intervenit la un accident de circulatie cu victime, produs pe D.N.1C, pe raza localitatii Recea. Verificarile efectuate au relevat ca accidentul s-a produs in urma efectuarii unei depasiri neregulamentare. Un baimarean de 50 de ani, aflat la…