Maramureș: Ministrul Daniel Cadariu s-a întâlnit cu operatorii din turism (FOTO) Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, s-a intalnit joi, 24 martie, cu reprezentanți ai structurilor asociative și industriei turismului din Maramureș, in cadrul careia s-au abordat problemele din acest domeniu. Prezent la intalnire, președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a ținut sa transmita ca județul este unul sigur, chiar daca se afla la granița cu Ucraina. ”Dezvoltarea turismului maramureșean este unul dintre obiectivele strategice la care lucrez inca din prima zi de mandat la Consiliul Județean Maramureș. In acest sens, am avut astazi o intalnire… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

