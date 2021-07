Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, duminica, in Baia Mare, la conferinta de alegere a presedintelui filialei judetene Maramures, ca este un garant al unitatii partidului. "Pentru mine unitatea PNL este fundamentala. Eu am fost, sunt si voi fi un garant al unitatii PNL. Am demonstrat acest…

- „Pentru mine, unitatea PNL este fundamentala. Eu am fost, sunt și voi fi garantul unitații Partidului Național Liberal. Am demonstrat acest lucru. Am colaborat indeapape cu președinții filialelor județene toata cariera mea, cu atat mai mult de cand sunt președinte. Adevarata echipa a PNL este oastea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, intrebat fiind daca se va rupe o parte din partid in urma competitiei interne, ca el a fost, este si va fi "un garant al unitatii PNL". Intrebat, vineri, daca filiala PNL Arad va fi de partea sa in competitia interna, Orban a afirmat ca deocamdata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Teleorman, ca ii indeamna pe liberali sa aleaga liderul partidului in functie de ce a facut, ce propune si cu ce garantii vine fiecare. "Vom avea un congres. Eu nu trebuie sa imi fac campanie. Dumneavoastra decideti, decideti judecand fiecare candidat,…

- Presedintele PNL Braila, Catalin Canciu, a declarat ca premierul Florin Citu si Sorin Cimpeanu l-au executat din functie pentru ca optiunea sa a fost Ludovic Orban. „Aveti perfecta dreptate, domnule prim-ministru! Cum sa-ti fie teama sa ai optiune in Partidul National Liberal? Ati sters pe…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reactionat, duminica seara, la dezvaluirile lui Ludovic Orban care a reclamat ca inspectorul scolar general al judetului Braila a fost schimbat din functie pe motiv ca il sustine pe el pentru functia de presedinte al PNL. „Va dati seama unde a ajuns aceasta cretinitate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca dupa ultimul vot exprimat se incheie campania pentru alegerile interne in PNL si a subliniat ca, desi delegatii vin la Congres cu o orientare din partea conducerii filialei, fiecare are "propriul discernamant". "In unele judete o sa castige…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca nu numara filialele care il sustin in cursa pentru un nou mandat la sefia partidului, precizand ca a luat decizia de a vorbi cu fiecare delegat la Congres. El a afirmat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Botosani, ca un candidat…