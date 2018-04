Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei au fost nevoiti sa traga mai multe focuri de arma pentru oprirea unor persoane implicate in contrabanda cu tigari, precizeaza un comunicat de presa al institutiei, remis, vineri, Agerpres."Pentru…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni desfașurate in zona de responsabilitate, 16.530 pachete cu țigari, in valoare totala de 193.700 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Pentru oprirea contrabandiștilor…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni desfașurate in zona de responsabilitate, 16.530 pachete cu țigari, in valoare totala de 193.700 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Pentru oprirea contrabandiștilor…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, 14.390 pachete țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 168.350 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. In data de 01 aprilie a.c., in jurul orei 13.30, la…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni specifice pe linia combaterii contrabandei, peste 31.500 pachete cu țigari, in valoare de peste 365.800 lei, care urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. Pentru…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Poienile de Sub Munte au descoperit și confiscat, pe timpul unei misiuni specifice, peste 1.300 pachete cu țigari, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Ieri, 2 martie a.c., in jurul orei 17.30, lucratori din cadrul Sectorului…

- Azi, 29 ianuarie 2018, la sediul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei a avut loc evaluarea activitatilor desfasurate de catre politistii de frontiera din cadrul inspectoratului in anul 2017, activitate la care au participat inspectorul general al Politiei de Frontiera…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unnor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigari desfașurate la frontiera de nord, peste 16.300 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona.…