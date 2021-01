Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolia Basarabiei serbeaza Nașterea Domnului in data de 7 ianuarie, dupa calendarul iulian nerevizuit. Cu acest prilej, IPS Petru a transmis un mesaj in care subliniaza ca odata cu Nașterea Domnului „toate renasc și se innoiesc cu adevarat, pentru toți cei care au credința nezdruncinata, constanta…

- In urma voturile exprimate in comuna Poienile de sub Munte, s-au inregistrat urmatoarele rezultate: PSD – 1127 de voturi AUR – 487 de voturi USRPLUS – 176 de voturi PNL – 160 de voturi. The post Rezultate finale Alegeri Parlamentare comuna Poienile de sub Munte: PSD caștiga cu 1127 de voturi appeared…

- A fost aglomerație mare la munte, duminica, in special pe platoul Bucegi, unde sute de oameni au sarbatorit Ziua Sfinxului. In imaginile postate de participanți pe rețelele sociale se vede cum foarte puțini dintre cei prezenți la eveniment purtau masca.

- Vremea se mai incalzește ușor la inceputul saptamanii viitoare, insa temperaturile vor scadea din nou, spre finalul intervalului. Sunt anunțate zile cu nori și soare. Valorile maxime vor fi intre 9 și 12 grade Celsius in zonele mai joase. La munte, temperaturile maxime vor fi intre 4 și 10 grade la…

- Autor: Valer Marian Gheorghe Șimon este deputat PSD de Maramureș din 2012, a fost ministrul Economiei in efemerul și caricaturalul guvern Tudose, iar, de aproape cinci luni, a fost uns președinte interimar al PSD Cluj de catre bunul sau amic Marcel Ciolacu, liderul temporar al principalului partid de…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatorești Morari și Asociații cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramureș, prin executor judecatoresc Iosif Nicolae POPAN in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunoștința generala ca in ziua…

- Accident de circulație in noaptea de 9 spre 10 octombrie, in localitatea Petrova, județul Maramureș. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, noteaza portalul BaiaMare24.ro.In jurul miezului nopții, polițiștii au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca o ambulanța a derapat și a ajuns…