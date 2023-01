Stiri pe aceeasi tema

- As many as 72 black-and-white frames by renowned Tokyo-born photographer Kosei Miya will go on display as of January 24 at the exhibition 'Maramures, The Center of the World' organized at the Euro Foto Art Gallery in Oradea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „In centrul istoric al Targu Mureșului am creat o instituție cu funcție multipla: incubator și spațiu coworking pentru ONG-uri cu 15 birouri amenajate. Centrul de conferința are doua sali de 100, respectiv 80 de locuri, dotat cu o aparatura de ultima generație pentru conferințe online și offline. In…

- Dupa un hotel și o sala de evenimente, cei de la Crama Jelna incep 2023 cu inaugurarea unui centru SPA spectaculos. Acesta iși va deschide porțile chiar maine, atat pentru cei cazați acolo, cat și pentru cei care vor doar sa se relaxeze cateva ore. Centrul SPA vine ca o completare la noile facilitați…

- Trei deplasari consecutive vor avea de facut jucatorii de la Minaur in zilele urmatoare. Prima dintre acestea va fi sambata, la Oradea, unde va intalni, de la ora 18.00, in sala “Antonio Alexe” pe CSM, echipa nou promovata in Liga Zimbrilor. Va fi ultimul meci din tur pentru cele doua team-uri. Dupa…

- Cea mai premiata fotografie din lume precum si alte zeci de imagini realizate de reputatul artist fotograf Kerekes Istvan vor putea fi admirate incepand de sambata, de la ora 16, in Galeria Euro Foto Art din incinta Muzeului orasului Oradea. Evenimentul este organizat de Asociatia Euro Foto Art in a…

- Conduceți prudent, ceața reducere vizibilitatea in trafic Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate condiții de ceața densa, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe multe drumuri chiar si sub 50 de metri, pe mai multe…

- Tinerii care frecventeaza Centrul de zi pentru persoane cu dizabilitați Griviței Baia Mare, din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș, s-au reunit astazi intr-o inedita șezatoare, in care au inclus mai multe elemente tradiționale ale unui astfel de…

- Bossulica, ce facuși, bossulica? Cu tine Tagarlaș, cu tine avem treaba? Ne minți in fața ca ești marele senator de Maramureș? Ne ameninți cu instanța ca simți puterea și ii vezi pe restul slabi? Eii bossulica, ți s-a infundat. Du-te acasa! Da du-te AMU și du-te tare sa nu te prindem din urma! Și acum…