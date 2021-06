Stiri pe aceeasi tema

- In weekendul prelungit de Rusalii romanii vor lua cu asalt Valea Prahovei. Gradul de ocupare a locurilor de cazare din Jud Prahova este de 75%. Pentru un hotel de 4 stele la Sinaia, platesti intre 525 si 590 de lei/ noapte, anunța Mediafax.Cei care vor sa mearga in vacanta de Rusalii sunt sfatuiți sa…

- Astazi incepe minivacanța de Rusalii (este liber legal inclusiv luni, 21 iunie) și unitațile de cazare din zonele turistice sunt ocupate deja in proporție de aproape 80%. Maramureșul, Valea Prahovei și Delta Dunarii sunt cele mai cautate destinații.

- Vara se apropie cu pași repezi și probabil ai inceput sa te gandești deja la destinațiile de vacanța. Mai mult de atat, de fiecare daca cand pornești televizorul sau intri pe internet iți apare o reclama cu locuri care mai de care. Poate fi greu sa iei o decizie, avand in vedere cate destinații superbe…

- Dupa lansarea candidaturii la șefia PNL, premierul Florin Cîtu a început campania interna și ia la pas organizațiile din țara pentru a-i convinge pe liderii locali sa-l voteze la congresul din 25 septembrie. Flancat de Emil Boc și Rareș Bogdan, Cîțu a vizitat, vineri, județul Maramureș…

- Consiliul Județean Maramureș a participat, in perioada 21 – 23 mai 2021, la organizarea celei de a cincea ediție a Targului ”Bun de Maramureș”. Evenimentul s-a desfașurat in parteneriat cu Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, Centrul…

- Proiecte importante care privesc dezvoltarea turismului in județul Maramureș, susținerea sportului și a activitaților sportive pentru maramureșeni, precum și organizarea proiectului ”Raliul Maramureșului” au fost aprobate in cadrul ședinței Consiliului Județean Maramureș de astazi. Ionel Bogdan, președintele…

- Este vorba despre o suprafata totala de 14.713 mp revendicata de ANAR ABADL in dosarul civil cu numarul 22293 212 2017, in contradictoriu cu Municipiul Constanta prin Primar si Consiliul Local Constanta Tribunalul Constanta, in completul prezidat de magistratul Chiratica Enache, a admis exceptia de…

- Propus spre finanțare in cadrul Programului Operațional Comun Romania – Ucraina ENI CBC 2014-2020, Obiectivul Tematic 8, Prioritatea 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sanatate și accesul la sanatate, proiectul are ca obiectiv general imbunatațirea serviciilor medicale și a celor alternative…