Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Sportiv XPO Racing organizeaza „Trofeul Gutai”, etapa a IV-a din Campionatul Național de Viteza in Coasta , 29-30 august 2020! Clubul Sportiv XPO Racing , director organizatoric -Pirvu Ionuț, organizeaza, in perioada 29-30 august , in municipiul Baia Mare – DN 18 Pasul Gutai, „Trofeul Gutai”…

- Clubul Sportiv XPO Racing organizeaza in perioada 28-30 august 2020 in municipiul Baia Mare și pe DN 18 Pasul Gutai, sub de numirea de „Trofeul Gutai”, etapa a IV a din Campionatul Național de Viteza in Coasta – Total 2020. Viteza in coasta este una din cele mai vechi și mai apreciate competiții automobilistice…

- Ciprian Lupu va lua startul la Trofeul Rașnov la bordul credinciosului Citroen C2, revizuit. Premergator acestui concurs, sportivul brașovean a participat la etapa de viteza in coasta de la Cheile Gradiștei și la Raliul Perla Harghitei Tess. Experiența acumulata, timpii obținuți, dar și parcursul competițional…

- Dupa o pauza de noua ani, Maramureșul reintra in calendarul automobilistic pentru a gazdui – sub egida Federației Romane de Automobilism Sportiv – etapa a patra din Campionatul Național de Viteza in Coasta Total. Desfașurata in zilele de 29 și 30 august 2020, pe drumul național DN18 (Pasul Gutai) care…

- ACS Rally Spirit va organiza in acest an, in premiera, Trofeul Valea Uzului – Darmanești, in perioada 7-8 august 2020. Intrecerea conteaza ca etapa a cincea in Campionatul Național de Viteza in Coasta 2. Partenerul principal al competiției este Primaria Orașului Darmanești din județul Bacau, care va…

- Emil Nestor (Norma M20FC) a castigat, duminica, etapa a doua a Campionatului National de Viteza in Coasta, Cupa Resita 2020, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Automobilism Sportiv. Nestor s-a impus cu un timp record, 2 min 01 sec 850/1000, fiind urmat in clasament de…

- RESITA – Vesti bune pentru iubitorii sportului cu motor! Anul acesta, etapa nationala „Cupa Resita” se va desfașura in perioada 3-5 iulie, pe traseul din Valea Domanului! La inceputul lunii iulie, municipiul Resita va gazdui un eveniment sportiv de mare anvergura. Este vorba despre a IV-a editie a Etapei…

- Petre Apostol In cadrul ședinței Biroului Executiv al Federației Romane de Automobilism Sportiv, derulata joi, s-a decis validarea noului calendar al Campionatului Național de Viteza in Coasta. Astfel, campionatul va cuprinde șase etape, printre care și runda de la Sinaia, care, inițial, ar fi trebuit…