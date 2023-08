MARA lansează single-ul Urmele MARA lanseaza melodia “Urmele”, primul sau single cu versuri in limba romana. Povestea Marei a inceput cand avea 5 ani și se afla intr-o vacanța alaturi de mama sa și cativa prieteni, cand a inceput sa fredoneze melodii de la Celine Dion, insa cel care a descoperit-o a fost bunicul sau, care a incurajat-o mereu. “Muzica nu e altceva decat unicul meu moment cu mine, cand simt ca parca suntem un tot. Cred ca muzica m-a aruncat intr-o lume in care-mi place sa traiesc. Momentul meu special este despre și pe scena, chiar și intr-o sala cu scaune goale, fiindca muzica umple orice gol existent pe acest… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

