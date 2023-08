Mara International Tour: ISTANBUL Vacanta in Capitala Bizantului plecari din Cluj

Stiri pe aceeasi tema

- Marele tur al Spaniei plecare cu avionul din Cluj CIRCUIT SPANIA Madrid – Valencia – Murcia – Granada – Sevilla – Cordoba – Toledo – Avila – Segovia – San Lorenzo del Escorial – Zaragoza – Barcelona – Santa Susanna Dubla/Tripla/Apartament Plecare – 17.10.23 Pret 1700 EUR /persoana Pretul include:…

- Solutia exportului cerealelor ucrainene la Marea Neagra ”depinde de tarile din Occident care trebuie sa-si respecte promisiunile”, cere presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. ”Cred ca o solutie poate sa fie gasita”, a subliniat el, evocand o convorbire la telefon recenta cu omologul…

- ”Avand in vedere nevoile de hrana ale tarilor celor mai nevoiase, optiuni sunt in curs de elaborare pentru a permite livrari de cereale rusesti (…). Exista o vointa de cooperare in domeniu cu Turcia”, anunta intr-un comunicat Kremlinul, rezumand continutul declaratiilor lui Vladimir Putin. REFUZ DE…

- Dupa șase luni de relație, Adrian Cristea și Andreea Roșca s-au separat. Avocata de la Cluj a fost cea care a confirmat desparțirea de fostul fotbalist pentru digisport.ro. „Da, nu mai suntem impreuna. Au fost chestiuni personale”, a spus Andreea Roșca, care a plecat imediat intr-o vacanța la Paris,…

- Insulele Maldive te așteapta! Maldive sau Insulele Maldive, oficial Republica Maldive, este o țara insulara formata dintr-un grup de atoli din Oceanul Indian, situat sud-vest de India in Marea Laccadivelor din Oceanul Indian. Cei 26 de atoli ai arhipelagului formeaza un teritoriu ce conține 1.192 de…

- Alina Sorescu a devenit mult mai vizibila in spațiul public de cand ea și fostul soț, designerul, Alexandru Ciucu, au decis sa se desparta. Pe langa emisiuni și evenimente alaturi de Picii lu’ Soreasca, artista și-a relansat cariera solo și participa la diverse prezentari de moda, in calitate de manechin…

- Drumul spre casa al sutelor de clujeni care și-au petrecut vacanța de Rusalii in afara județului a fost un adevarat coșmar. Soferii au stat ore in sir in trafic, in coloane care s-au intins pe kilometri intregi, pe DN1, direcția Oradea - Cluj-Napoca. De vina ar fi nu doar lipsa drumurilor, insa și modul…

- Lefkada si Insulele Ionice – Pe urmele lui Ulise cu avionul din Cluj-Napoca Plecari 15.06. si 07.09. Program Ziua 1 Cluj Napoca – Zakynthos Zakynthos, cea de-a treia ca marime dintre Insulele Ionice. Despre acest loc se spune, deloc intamplator, ca era insula prefarata a lui Apollo și a lui Artemis..…