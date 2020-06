Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa și Claudia Iosif formeaza un cuplu de mai bine de șase ani și se pare ca artistul deja a facut pasul cel mare și și-a cerut iubita de soție. Cei doi nu au facut pana acum public acest lucru, iar Claudia nu a fost vazuta niciodata cu inelul de logodna. Tanara le-a povestit prietenilor ei…

- Connect-R și Misha au fost casatoriți și au impreuna o fetița. Dupa divorț, cei doi au pastrat o relație stransa de dragul micuței lor, iar acum sunt buni preieteni și se ințeleg de minune. De ziua artistei, fostul soț a surprins-o cu mesaje postate pe contul de Instagram.Cantarețul a postat mai multe…

- De cand s-a desparțit de Angelina Jolie, Brad Pitt (55 ani) a fost cuplat de presa cu mai multe femei, insa niciuna dintre aceste presupuse relații nu s-a dovedit a fi adevarata. Insa, de aceasta data, se pare ca o reporterița din Australia i-a atras atenția celebrului actor. Renee Bargh (33 ani) este…

- Bolt a primit o investiție de 100 de milioane euro și continua sa-și extinda toate segmentele de servicii, de la ride-hailing la micromobilitate și livrare de produse alimentare, in Europa și Africa.

- Kristen Bell a dezvaluit ca fiica sa, Delta, in varsta de 5 ani și jumatate, inca poarta scutece. „Fiica mea cea mare, la 21 de luni, a inceput sa foloseasca toaleta și niciodata nu a mai purtat scutec dupa aceea”, a povestit actrița in varsta de 39 de ani despre fiica sa Lincoln, care are 7 ani. „Stateam…

- Inelul de logodna primit de Stefania de la Speak Saptamana trecuta, telespectatorii Asia Express au avut parte de o editie cu totul speciala a emisiunii de pe Antena 1. Momentul in care Speak s-a asezat in genunchi si a cerut-o de sotie pe iubita lui Stefania, a fost unul incarcat de emotie. Speak si…

- Cristi Țopescu divorțeaza a doua oara de soția sa, Raluca. Cei doi au impreuna doi baieți, iar miza desparțirii este și custodia copiilor. Procesul dureaza din 13 martie 2019 și nu pare sa se termine prea curand, din cauza blocajului creat de pandemie. Ultimul termen a fost la data de 2 martie 2020,…

- Speak a facut pasul cel mare! Și nu oricum, i-a oferit inelul de logodna iubitei sale, ȘTefania, chiar in timpul filmarilor la emisiunea Asia Express: Drumul Comorilor. Dupa ce au citit scrisorile pe care și le-au scris unul altuia cu puțin timp inainte, Speak și-a imbrațișat iubita și a scos inelul.…