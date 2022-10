Stiri pe aceeasi tema

- Aeronavele MiG 21-LanceR din dotarea Fortelor Aeriene Romane nu au fost consemnate la sol, in perioada 2018-2021, din cauza unor probleme tehnice cauzate de calitatea combustibilului utilizat, se arata intr-un punct de vedere transmis joi de Ministerul Apararii Nationale, la solicitarea AGERPRES.…

- Procurorii DIICOT susțin ca siguranța naționala a fost pusa in pericol, iar Romania nu-și mai poate indeplini indatoririle fața de NATO, dupa ce mai multe MiG-uri ale Armatei s-au stricat din cauza ca au fost alimentate cu kerosen de proasta calitate, potrivit Realitatea Plus.Totul a inceput in februarie…

ERATA ANUNȚ – licitatie pentru inchirierea pe o perioada de 5 (cinci) ani, a unui spațiu situat in incinta P.T. nr.10 (C.T.5 Cremenea), in suprafața utila de 141 mp, aparținand domeniului public al municipiului Bacau

- Conform datelor pe luna august 2022, aeroportul „George Enescu” din Bacau este pe locul 5 in topul aeroporturilor regionale și se menține pe locul 3 in Moldova, dupa Iași și Suceava. Aeroportul din Bacau a revenit pe poziția din 2021 In ultimele 8 luni, prin aeroportul din Bacau au trecut aproximativ…

- Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau anunța ca incepe admiterea de toamna pentru studiile universitare de licenta, master și doctorat. Oferta educationala a Universitatii include 35 de programe de studii universitare de licenta, 26 programe de master si 3 programe de doctorat, toate fiind acreditate…

- La inceputul lunii august, consilierii locali aprobau nivelul taxelor speciale de participare la ,,Sarbatoarea Castanelor”, care se va desfașura in perioada 23 septembrie-25 septembrie 2022, in zona Piata Libertatii și zona Bulevardul Unirii. Astfel, pentru activitatea de alimentatie publica, comercializare…

- Aerostar a inregistrat, in primele sase luni ale acestui an, un profit net de 48,829 milioane lei, cu 14,6% mai mare fata de cel obtinut in perioada similara a anului trecut, de 35,998 milioane lei, conform raportului transmis vineri Bursei de Valori Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi…

- Forțele aeriene regale canadiene, incepand de joi in Romania Avion de vânatoare CF-18 Hornet al Aviației regale canadiene. Foto: wikipedia.org. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Forțele aeriene regale canadiene își încep joi misiunea de poliție aeriana în România, informeaza…