Noua cetateni romani, aflati in Italia cu titlu temporar si care au fost afectati de plasarea in carantina, vor fi adusi in tara cu o aeronava de tip C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane , configurata pentru misiuni de evacuare medicala, informeaza Ministerul Apararii prin intermediul unui comunicat.



"O aeronava de tip C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane efectueaza sambata, 14 martie, la solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Ministerul Afacerilor Interne, un nou zbor pe ruta Bucuresti - Roma - Bucuresti, pentru readucerea in tara a noua cetateni romani…